TEODORA OSTALA U DRUGOM STANJU? A Mastora ne drži mesto: Milijana sigurna da će je i trudnu PREVARITI!

Teodora Čelarević prethodne večeri napustila je vilu "Parova", pa istakla da joj nimalo nije lako što se odvojila od Mastora, posebno zato što sumnja da je trudna te da stiže još jedna rijaliti beba. "Loše mi je. Smatram da će Mastoru ovo pasti veoma teško, ne znam kako ćemo mi ovu razdvojenost podneti... Mislim da sam trudna, videćemo šta kaže test. Molim Boga da se što pre vratim u vilu", izjavila je ona pošto je izašla iz vile u Zemunu, te ostavila dečka da tuguje za njom.

S druge strane, Milijana je sigurna da će je Mastor brzo zaboraviti.

"On neće ni da prihvatati to dete. Kakav je on čovek i ne čudi me... On će smuvati neku novu ribu ako uđe. Prevariće Teodoru ponovo. Izbiće skandal", tvrdila je Božićka.

