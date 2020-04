VOLIM TE, ČEKAJ ME! Zorica Marković otvorila sve karte: Priznala kakve EMOCIJE gaji prema Luki Beliću! (VIDEO)

Nakon što je napustio imanje, Zorica Marković se obratila povodom povezivanja sa Lukom Belićem. Pa mu je poručila da ga voli i da je čeka kad izađe.

foto: Printscreen/Youtube

"Čula sam razne komentare dok je Luka bio ovde, neko podsmevanje. Meni je prijalo druženje, naše teme, Mića je u pravu da imam posebnu emociju prema Luki... Samo mi nije jasno, da li neko može da shvati, da čovek može da voli drugo biće, a da to nema veze sa muško-ženskim odnosima. Nas su spojile neke stvari, on je otvorio dušu meni. Bio je tih, ja sam shvatila njegove razloge. On je zaista jedan od retkih ljudi ovde, koji je veliki gospodin, koji me je poštovao, za razliku od mnogih. On je mene poštovao. Ja sam rekla da ne bih volela da budem vođa, ali sam rekla da bih volela samo iz jednog razloga, a to je da bi moja raspodela bila atomska bomba. Volela bih da jednom budem ", ispričala je Zorica, pa dodala:

foto: Printscreen/Youtube

"Ovde ko me dobro poznaje, ja imam m*da da priznam. Zaboravite na budalaštine o odnosu muško-ženskom: "Matora k*rvetina, baba, zaljubila se u mlađe". Nije Luka prvi sa kojim su me povezivali. Aleksandru Simiću, mom partneru od 10 godina, kojeg ja zovem Džukela, čula sam da me je možda ostavio, zato sam malo i potištena. Treba da vas sve bude sramota... Mi smo mogli da se igramo, ali smo se kasno setili. Mi bismo se igrali, ali ne bismo prešli granicu, za razliku od vas. Džukelo, ako je ovo istina, jedi g*vna", govorila je pevačica.

Zorica se kasnije još jednom ubacila, pa poslala poruku Luki.

"Volim te, čekaj me, nastavljamo gde smo stali", poručila je pevačica.

Kurir.rs / M.M.

Kurir