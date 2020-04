NJEGA TO RADI U VEZI: Iva i dalje tuguje za Marinkom, a sada se oglasila Filipova bivša! Otkrila OVE DETALJE o Đukiću

Bivša devojka Filipa Đukića, Marija Ana Smiljanić, se oglasila pa prokomentarisala odnos Filipa i Ive Grgurić koji je već neko vreme poprilično turbulentan.

foto: Printscreen

"Meni su oni svakako slatki, osim što je ona malčice viša od njega, a inače mislim da se Filip zagrejao za nju, baš iz razloga što mu se ona nikad nije predala skroz i što ima tu priču sa tim bivšim (Marinkom). Njega to radi u ljubavnom odnosu. Sve što je normalno, njega ne privlači. Po izlasku će, ukoliko na kraju ipak ostanu zajedno, troškariti pare koje zarade u rijalitiju, a kad potroše to onda će svako svojim putem", poručila je Marija Ana Smiljanić te jasno aludirala na to da se Filipove emocije prema Ivi ne gase, čak ni nakon javnog poniženja koje mu je ona priredila zbog bivšeg.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs / M.M.

Kurir