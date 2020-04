MARKO ZAPRETIO LUNI RASKIDOM! Đoganijeva KLEČALA pred dečkom, molila ga da je ne OSTAVI, a sve zbog jednog MUŠKARCA

Marko Miljković izgubio je poverenje u devojku Lunu Đogani kada je saznao da ga je lagala i da se videla sa bivšim dečkom Nenadom Sinđelićem Gastozom.

Razočarao se u Lunu i zamerio joj je što ga je lagala pa je zapretio da će da raskine sa njom. Očajna Luni molila ga je da pričaju.

- Nisam mogla da verujem da mi šalješ poruku, a celu noć smo Đekson, Jelena i ja pričali o tebi, a ti mi šalješ poruku, pričala sam da te volim, vrištala sam od sreće kada si mi poslao poruku - rekla je Luna.

- Spomenuo sam ti ispod jorgana kafić, ništa mi nisi rekla - govorio je Marko.

- Ali, nisam ti rekla jer bi reagovao ovako. Nisam imala ništa, pogotovo pored tebe, moraš da mi veruješ. Ne smem da spominjem neke stvari ovde - objašnjavala je Đoganijeva.

- Žao mi je Luna, mnogo si me lagala. Verujem da me nisi prevarila, ali ne mogu da podnesem ovoliko laži. Idi sa njim sada pod ruku, ne znam šta drugo da ti kažem. Nisam siguran da ćemo ostati zajedno, mnogo si me lagala - rekao je Miljković.

