SANJA STANKOVIĆ IMALA SAOBRAĆAJKU! Krila od svih šta se dešavalo 3 MESECA, pa progovorila o bivšem VERENIKU!

Sanja Stanković, koja je raskinula sa Jovanom Tomić Matorom zbog Lune Đogani, otrkila je da je imala saobraćajnu nesreću, što je sve vreme tajila od javnosti.

"Danas bi nam bila mesečnica, inače. Ja se slažem sa Jelenom da to nije razlog za raskid, ali je ona navikla da ja prelazim preko njenih gluposti, ali sve ima granicu. Ona se uhvatila tog mog "verenika", jesmo mi uhvaćeni u "Paparaco lovu", tad nisam imala auto, jer sam imala sam saobraćajku, pa sam se sastala s njim da mu dam neke pare. Bila sam bolesna, tri meseca, on se ponudio da me odveze, vratio kući i to je bilo to, posle se nismo videli. Ja sam joj zamerila što se videla sa tom bivšom devojkom, onda Luna i narukvica... Ja ne vidim potrebu da se ona vrti oko Anabele i Lune. Stalno smo se zbog nje svađale. I upozorila sam je i da opet ne napravi istu glupost", rekla je Sanja. kod Amidžića.

- Šuška se da imam dečka, neki moji "prijatelji" pričaju to, ali ja sam sama. Nije zasićenje, nama je veza bila super, imale smo lepe trenutke koje ću pamtiti. Meni niko nije verovao da sam ja sa Jovanom u vezi, za moje prijatelje je to bio šok. Niko se nije mešao u našu vezu, svi su imali svoje mišljenje, ali to je to. Meni nije bitno da li je muškarac ili žena, meni fali da neko bude dominantniji u vezi od mene," završila je Stankovićeva.

