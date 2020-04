DA LI JE ZILHA POSLALA TORTU ILI PAVLE?! Edo i Dragana ne prestaju da prave teorije, a on je siguran u JEDNO! (VIDEO)

Edis Fetić dobio je bez poruke, tačno na dan godišnjice braka sa i dalje zvaničnom suprugom Zilhom, što se njegovoj ljubavnici Dragani Mitar nimalo nije dopalo.

"Bane kaže možda je Pavle poslao, što bi Pavle slao meni tortu? Ne verujem da bi ona (Zilha) poslala, verovatno bi se potrudila, poslala bi i neku čestitku", rekao je Edo.

"To je meni nemoguće, da je poslala za godišnjicu... To je van svake pameti. Moguće da je nekoj budaletini palo na pamet da se igra, ako vezujemo za neki datum, može da bude samo za godišnjicu, ali nije sigurno, to sam odmah isključio", objasnio je Fetić.

