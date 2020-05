BIĆU GROZNA TAŠTA, LUNA SE NEĆE UDATI! ZAUVEK ĆE BITI PORED MENE: Ovako je Anabela pričala pre 6 godina o Luni! ŠOK!

Luna Đogani i njena majka Anabela Atijas više nisu u dobrim odnosima, a sada je isplivao snimak od pre šest godina gde je Lunina majka pričala o tome kakva će tašta biti.

Mnogi koji danas gledaju ovaj snimak komentarišu kako je jasno zbog čega sada majka Luni brani vezu sa Markom Miljkovićem.

"Imam 18 godina, ali sve sam više razočarana u muški rod", rekla je Luna tom prilikom.

"Ona traži pogrešne. Ne dao Bog da me vide kakva bih bila zver da je neko dira. Ja sam to dete devet meseci ispod srca nosila, uložila sve u nju. Verujte biću grozna tašta. To je verovatno razlog zašto se moja Luna neće nikada udati, zauvek će ostati pored mene", rekla je Anabela u emisiji "Exkluziv TV Prva" pre šest godina.

"Ja bih volela nekog muškarca koji će da brine o meni", rekla je Luna tom prilikom.

"Imaš majku, ja ću brinuti", rekla je Anabela.

"Ti si majka, treba mi muška pažnja", odgovorila joj je Luna.

