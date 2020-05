DARKO JE NAJBOLJEM DRUGU PREOTEO ŽENU I NIJE MU ŽAO?! Prva me merkala, protiv strasti se ne može: Dohvatili se U KOLIMA?

Darka Radovanovića Tigra, navodno, prate brojna loša iskustva kada su žene u pitanju. On je u vili "Parova" istakao kako voli one razvedene, a svojim cimerima ispričao je i to da je najboljem drugu preoteo dragu, a da mu zbog toga uopšte nije žao.

"Ona je mene prva merkala, a kao što znaš, protiv strasti se ne može, pa tako ni ja. Jedno veče sam je odbacio do neke prijateljice i tu se strast rasplamsala, bila je moja, imali smo se*s u kolima", rekao je on.

Stanari rijalitija bili su prilično radoznali, pa nisu krili iznenađenje kada su čuli ovu priču.

"Mnogo misterija krije Darko, samo vešto i tajanstveno ćuti, ali čućemo sve u narednom vremenskom periodu", konstatovao je njegov rijaliti prijatelj Darko Vlajić.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

