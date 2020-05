ODOBRILA SAM SVAKU LUNINU LAŽ! KORISTILA ME, BILA SAM SLABA: Anabela priznala šta je sve činila zbog ĆERKE! (VIDEO)

Anabela Atijas priznala je da je odobravala laži svoje ćerke Lune Đogani koje je pričala prethodnih dana u odnosu sa Markom Miljkovićem.

Naime, poznato je da je noć koju je Luna provela u stanu Nenada Sinđelića Gastoza bila presudna da Miljković stavi tačku na odnos sa Đoganijevom, a Anabela je nastavila da se jada Orozoviću o njenom zdravlju.

"Odobravala sam laži, a branila sam se: "Bori se, kobilo", tako sam govorila. Ako me ona ne treba, trebaju me ljudi kod kuće. Videli smo svi, ja sam ovde ušla totalno ne spremna, nisam ni planirala da uđem. Nisam nikakve grupe pravila, niti sam pozivala da me ljudi podrže, ljudi su se sami prepoznali i osetili potrebu da stanu iza mene, jer su osetili da radim nešto ispravno. Ja sam im beskrajno zahvalna na tome", rekla je Anabela i nastavila:

"Ali u ovoj priči, ja se ne takmičim ni za kakvu pobedu, jer ako moje dete ode od mene, to je poraz. Moja najveća pobeda je da iz ovog rijalitija izađem zdrava, jer sam izgubila sebe, zbog sebe! Ako budem dobra sebi, biću i drugima. Ona me je koristila za svoje potrebe, slaba sam bila na nju. Mislila sam da joj je loše i dan danas je razumem, jer vidim kako se oseća, to nije Luna, ali ne odobravam više, ne dozvoljavam."

