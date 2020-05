GAGI ĐOGANI JE KRIV ŠTO SE LUNA RASPADA?! Njih četvoro okupili se u rijalitiju, pa OPLELI! Porodične tajne RASKRINKANE

Zorica Marković, Lepi Mića i Marko Đedović govorili su o Luni Đogani, Anabeli Atijas, Gagiju Đoganiju, pa su morali naravno da ubace i Marka Miljkovića.

Marko je raskinuo sa Lunom zbog laži koje je izgovorila, ali u svemu tome Zorici je zapalo nešto za oko, pa je iznela svoje mišljenje.

"Kada je tek ušla, ona promeni deset ljudi i vrti jednu te istu priču u krug, sa kime god da sedne, da li je iznešeno za stolom ili ne. To znači, po mom mišljenju, to znači da ona priča, priča, priča... Meni je to prenaglašeno i meni tu ima malo i taktike. Ja pričam gde mi se neke stvari ne poklapaju, Gagi ništa nije pričao kada je ušao, Luna pre toga izgovara: "Nemoj da vam uđe Anabela, usr*će vam se u život". Sad je ona došla i rekla je šta je rekla, gađali se, prskali se, on je njoj svašta rekao i odjednom sad, nakon svega toga što je odvratno, pa nek je iznela i samo 50 posto, oni sada su u normalnim odnosima i ona kaže: "Ja sam sada srećna što je on preuzeo brigu", pričala je Zorica.

"To je viši interes Zorice, zbog deteta, da vidmo šta će on da uradi!", ubacio se Đedović.

"Ja mogu da verujem da je ona dobra majka, bila za Lunu, isto tako mogu da verujem ovo za Gagija, da se sve desilo ili nije. Što se tiče Marka i Lune, tu mnogo stvari ne štima", nastavila je Markovićka.

"Tata narkoman je kriv. Sara moja da dođe mrtva pijana kući, j*bao bih joj sve. Gagiju je socijalna služba uzela dete, nije plaćao alimentaciju", dodao je Mića.

Kurir.rs/K.Đ, Foto:

Kurir