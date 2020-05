ANABELA IMA 3 ĆERKE, ALI JE SAMO ZA NJU SVE DALA! Atijasova priznala da je za SVE KRIVA, a onda se okrenula Gagiju! MUK!

Anabela Atijas otkako je ušla u Zadrugu neprestano ponavlja da je, i pored sve žrtve koje je dala za Lunu, ćerka odguruje od sebe.

Sad je otrkila da li to doživljava kao lični poraz.

"Ja sam Lunu nosila svuda kao majmunče, uvek sam isticala sa njom, a imam još dve ćerke, ali to je zato što sam je dobila mladu. Kroz nju sam dobila neke stvari koje sam lično preživljavala. Imam drugačiji odnos prema njoj, možda se sve ovo i dešava, da bi mi život vratio neku ćušku i kaže mi da sam potrebna nekome više nego njoj. Boli me to, ali opet pripisujem to njenom bolu", rekla je Anabela.

foto: Printscreen

"I ja sam u svom bolu bežala od svoje majke. Kada sam izgubila voljenu osobu, bila sam ljuta na mamu jer mi je rešavala sve probleme, a taj nije mogla da mi reši. Nekako razume i Lunu, videla sam da je Gagi u boljem stanju nego ja", odgovorila je Anabela, koja se osvrnula na Lunin haos nakon javnog raskida.

"Mogao je da joj da neki odgovor, ali ne krivim ga više ništa, izvinjavam se, pogrešno sam postupila što sam očekivala tako nešto od njega", rekla je Anabela.

foto: Printscreen

kurir.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir