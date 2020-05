OVO JE ZBOG MENE, STIGLA JE KARMA! LUNA JECA: Prisetila se Marka, a Anabela NIKAD SUROVIJE O ĆERKINIM SUZAMA! (VIDEO)

Luna Đogani rasplakala se nakon što joj je Zorica Marković gledala u šolju, pa je objasnila kako se oseća.

Uprkos tome što ju je pevačica ubeđivala da više ne treba da plače, Luna se opirala.

"Ja ne mogu da se pomirim da neko tako nakon tri meseca... Ja sam zaslužila ovo! Sve smo prošli napolju, milion pritisaka, ljudi... Mesec dana se nismo videli, emocije se nisu promenile ni trunku. Ima puno pravo da me ne pogleda, nego je meni to što sam ja njega povredila. Ja sam i uprvoj sezoni htela, ali on nije hteo, okej, shvato da voli svoju ženu i bilo mi je lakše, jer nije bilo sve do mene. Ovo je do mene, ja sam sj*bala!", govorila je Luna kroz suze, pa nastavila:

foto: Printscreen

"Kada mi se javio 14. ja sam bila u šoku i od tog šoka i straha, kako da mu kažem? Uvek je bilo: "Ako uradiš ovo, raskinućemo". Stalno sam se plašila da ako nešto uradim, da će da me ostavi. Razmišljala sam da li da mu kažem i šta ako me ostavi... I istina je došla na videlo. Ja sam ovo zaslužila, karma je k*čka, nemoj da lažeš! Meni u malom mozgu nije da na njega ostavim."

S druge strane, Lunina majka Anabela Atijas pričala je sa Markom Đedovićem u izolaciji.

"Ja kada je vidim da plače zbog gluposti, meni je teško. Ja sam došla sebi da olakšam dušu, što i jesam, videla neke stvari dokle će da ide i kako će da se ponaša. Prema tome, ja je volim, ali više da se ja kidam oko njene veze i kako će proći u životu, ne. Tužno je kada se udaljavaš, radiš stvari koje tebe čine nesrećnom. Kaže: "Imam potrebu sama da budem", rekla je Anabela.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir