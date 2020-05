GLEDALA SI U NJEGA KAO U SLAVSKU SVEĆU! Šok potezom izvukao priznanje od Jelene Pešić, a tiče se TOMOVIĆA!

Jelena Pešić i Lepi Mića nikad iskreniji razgovor nisu poveli nego ove zore, a glavna tema bio je Vladimir Tomović, te zadrugarkin odnos sa ovim bivšim cimerom iz Bele kuće "Zaruge". Nenadanom konstatacijom da je "gledala u njega kao u slavsku sveću" uspeo je da izvuče priznanje - da li se između njih dvoje nešto zaista dogodilo ili nije.

"Ti si se zaljubila u Tomovića, nisi znala gde si", siguran je bio pevač.

"Veruj mi da si imao posla sa klinkama, koje ne znaju gde su kad su zaljubljene", rekla je Pešićeva i ne sluteći šta je čeka.

"Gledala si u Tomovića kao u slavsku sveću", iznenadio ju je on.

"Krivo mi je što smo se posvađali. To (lupkanje po zadnjici) ...to je bilo kad sam ja rekla da ga izdvajam od ostalih muškaraca u kući. Onda smo pričali i rekli smo da ne bi mogli da se spojimo, da od te veze ne bi bilo ništa. Nisam ja rekla da je on moj brat, nego da ima karakteristike kao moj brat. Nije on mene pipkao, štipkao, nije bilo onako s*ksi", iskrena je bila Jelena.

"On je sa tobom imao najiskreniji odnos", konstatovao je Mića.

