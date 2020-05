Luna Đogani prišla je Anabeli Atijas i Marku Đedoviću. On joj je rekao da ona sada ima nove fanove napolju i otkrio joj kako se zovu.

foto: Printscreen/Youtube

"Dobila si nove fanove sada, zovu se lažovi", rekao je Đedović.

foto: Printscreen/Youtube

"Ne, ne zanima me ništa, kad budem izašla idem daleko od svih, svoje kuče ću da povedem i to je to", rekla je Luna.

Kurir.rs / M.M.

