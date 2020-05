HAOS ZA CRNIM STOLOM! EDIS POKAZAO ZUBE: Žestoko se suprotstavio Lepom Mići, a OVU stvar mu nikada neće OPROSTITI! VIDEO

Voditelj je upitao Lepog Miću o njegovom odnosu sa Edisom Fetićem, koji se danas bunio tokom podele budžeta.

"Ja njemu često kažem na fin način da se vrati ženi i deci. Luna mi je govorila da sam štakor, a Edo mi nije rekao nikad ružno slovo. On se danas naljutio jer sam mu oborazložio stvari koje greši. Smatram da danas nije trebalo da tako reaguje" istakao je Mića.

"Ja sam danas rekao da ti nisi njen pravi prijatelj. To ne znači da je to njeno mišljenje, to je moje mišljenje" rekao je Edo.

"Videćemo na kraju da li sam ja Dragani prijatelj ili Edo, i da li sam Maji prijatelj ja ili Janjuš" naveo je pevač.

"Stefan ti je prijatelj i tri puta mu daješ veliki budžet, a Dragana ti je isto prijatelj, a tri puta zaredom joj daješ mali budžet. Meni ne smeta Stefan, slažem se da ste prijatelj, treba da mu daš veliki budžet pet puta, ali treba i njoj da daš. Sad joj je trebalo. Mene ne možeš da testiraš sa 1.000 dinara a danas si pokazao da nisi njen prijatelj. Ja mojim prijateljima delim velike budžete. Danas si uzeo i dao Zorici da ti kupi hranu" rekao je Fetić.

"Nije tačno, ja sam sama uzela " rekla je Zorica.

"To nije istina. Ja nisam nijedan put uzeo budžet. Meni nikada ne treba budžet, a stičem prijatelje. Ermina je dobila srednji budžet, a rekla mi je: "Mićo, šta hoćeš da ti kupim" - naveo je Mića.

"Ermina, ti si budala, zato te tako i smatraju, kad tako radiš" rekao je Edo.

"Hoćeš da ćutiš ti dok ja pričam" rekla je Zorica kada je odbila reč Edisu koji je dobacivao.

"Mene podbadaš preko njega. Tebi Mića rekao da te je Luka j*bao. Da su postojale emocije, eto ti tvoj drug" navela je Dragana.

"On čovek nije sebi uzeo budžet, setila sam se sama, kupila sam mu ono što voli da jede. Bilo mi je neprijatno da mi kupimo sve, a da on nema ništa. Mi ćemo uvek biti ovakvi, znamo se preko 30 godina. Kažnjeni smo zbog negihijene, niko ne čisti, sem nas petoro" navela je Markovićeva.

"Dobili smo smanjenje budžeta kad su cepana pisanja, a tad je bilo to direktno zbog tebe" dobacio je Edo.

"Mića je uvek bio blagonaklon prema Edu i Dragani. Ovde se niko ne buni oko prljave kuće. Svi mogu da se lažu o prijateljstvima, svako zna da su to budalaštine " naveo je Marko Đedović.

