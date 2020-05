GLEDAM JE SVE VREME, PROVEO SAM POLA ŽIVOTA SA NJOM: Gagi nikad emotivniji prema Anabeli, evo kako je reagovala! VIDEO

Anabela Atijas pokušala je svom bivšem mužu da nabaci Erminu Pašović, ali jedno nije očekivala.

Naime, Gagi je izneo svoje emocije prema Anabeli pred svima.

"Meni je Gagi baš onako simpatičan u ovoj sitauciji sa Erminom, mnogo su mi smešni. Ne volim da me ubacuju u taj koš. Odavno se ne osećam ni približno tom statusu. Na sreću ili na žalost izgubio me je svojom krivicom, otišli smo dalje i on i ja, meni smeta to jer je previše ružnih stvari izgovoreno za ovih 10 godina. Kao da ja počnem da pričam meni je Gagi super frajer, sviđaju mi se njegove šale, ne mogu to, mogu da kažem da ga poštujem kao oca moje dece, ono što smo prošli zajedno me je učinilo boljom osobom, ali ne mogu da mu delim komplimente. Po pitanju Ermine, mislim da se ona Gagiju jako dopada, on voli tu crtu njenog humora, neka bude i fetiš, ali se plaši jer je Ermina neustrašiva, ona nikad neće ućutati. Ona neće spustiti glavu, ona će odlučiti kada će Gagiju preći preko nečega, a ne kad on želi. Gagi voli žene koje se snalaze. Gagijeva bivša i Ermina su vrlo slične po temperamentu", pričala je Anabela.

"Ja se kajem zbog svih izgovorenih reči koje sam rekao kad je Anabela tek ušla. Rešio sam da stavim tačku po pitanju toga i da spustim ručnu, napravili smo korektan odnos. Moramo da napravimo to zbog Lune, nismo godinu dana pričali, ali od kada je Luna ušla i njena mama... Hoću da kažem da je vreme da Anabela da priča lepe stvari o meni. Iznela si najprljavije stvari o meni, ali nije naš brak samo to, čekam da počne da priča o meni o nekim lepim stvarima, nije moj brak bio toliko crn kako ga je ona predstavila. Ja ne smem nju da utešim, ona ima svog muža napolju, pazi na te stvari, po pitanju tog našeg kontakta. Čak i na nastupima moram da pazim, da to ne bi bilo... To je ok sa njene strane i razumem je. Sad je malo u haosu zbog Lune, ne može da se snađe, gledam je celo vreme, tu sam da joj pomognem, imam potrebu i osetim da uvek treba da budem uz nju, to je tako jer sam proveo pola život sa njom i imam decu sa njom. Imam potrebu da stalno budem pored nje", rekao je Gagi.

