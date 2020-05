NJENE RODITELJE JE SRAMOTA, TRAŽILA JE SUKIJU 12.000 EVRA ZA ZUBE: Iva pokušala da se OPERE, Tara je RASKRINKALA (VIDEO)

Iva Grgurić po ko zna koji put govorila je o svom bivšem dečku Marinku, ali i o eksplicitnim fotografijama za koje je tvrdila da ih ne poseduje.

"Provodila sam 4 godine sa njim, ali opet kažem, takva je situacija. Još veći mi je haos u glavi zbog čestitki. Mislila sam da će da mi pomognu da rešim haos u glavi. Svi mi nešto drugo govore. Sve je nešto dvosmisleno, hvatala sam se za glavu", rekla je Iva.

U jednom trenutku u toku emisije, Tara Simov imala je želju da prokomentariše svoju cimerku Ivu i njen odnos sa Sukijem.

"Verujem i da je njene roditelje sramota posle tih klipova. Još jedna informacija za Sukija, on njoj nikad nije ponudio da joj uradi zube, ona mu je rekla: "Daj mi 12.000 evra za zube", ona ima sočne erotične klipove sa tim gospodinom. Ona je meni rekla: "Kad god nisam želela da imam nešto sa njim, on je slao ljude da me tuku", imale smo bubice. Svaka krpa nađe zakrpu, Maja i Iva najbolje drugarice", rekla je Tara.

