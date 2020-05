EDIS NE SMATRA DA JE PONIZIO ZILHU: On i dalje veruje da nije LAŽOV! Mitrova poručila: Ja idem u Novi Pazar! (VIDEO)

Edis Fetić i dalje tvrdi da nije ponizio svoju suprugu, iako je pred kamerama sa drugom ženom. Dragana Mitar je izjavila da će ići u Novi Pazar.

foto: Printscreen/Youtube

Nisam svestan da sam je ponizio, rekao sam da nije imala potrebu da iznosi sve to. Ja ponižavam sam sebe. Sama je to uradila, šta god da radi, s moje strane je oprošteno. Tražiću oproštaj od nje za neke stvari koje sam uradio. Lažov je malo krupna reč, samo kažem da je slagala neke stvari. Mislim da to nije njen vapaj, ja se tako ne borim. Ja sma nju molio da se neke stvari ne radi, nije me ispoštvala, neću da je krivim, kriv sam. U poslednjih sedam dana pred moj ulazak u Zadrugu smo bili u korektnim odnosima, spustili smo loptu jer smo morali da se dogovorimo oko dece. To što sam joj rekao tada mogu da kažem šta hoću, ona nije učesnik. Ja ne varam nikog. Nemamo s*ks za moj posta. Ne varam nikog, ta žena je mene ostavila, imali smo kontakt u toj zadnjoj nedelji. Trebalo je da iznese šta je bilo i dve nedelje pre toga i tri nedelje. Ja imam sve poruke, ali neću izneti, jer osećam krivicu, nije ona kriva. Svaki put sam bio izazvan. Iako sam slagao, svaki put sam to uradio da bih je zaštitio. Na štetu našeg braka. Ako je cilj da sam ja nju ponizio, ja ću to reći. Ja ne osećam da tu ženu ponižavam. Ona je podnela pet tužbi protiv mene. Tražila je razvod braka. Ja sam rekao da sam ja jedini i najveći krivac, ja sam ološ, tražim oproštaj za sve što sam radio. Osećam se izano sa njene strane. Tužbu je podnela ona, ja sam rekao da moj advokat odgovori na to. Podneću kad izađem, i da ona povuče tu tužbu. Ja ne tražim da mi Dragana veruje. Ja radim kako radim. Ona i ja imamo komunikaciju, a ona može da mi odluči da li će mi verovati, isto kao i moja gospođa. Ne verujem ni ja njoj, ali je to naš obostrani interes. Dragana je bila sedam meseci ovde, i da smo hteli biti u vezi nismo mogli jer je ona bila ovde. Onda je bilo leto, videli smo se jednom ili dva puta, nismo nikako mogli biti dve godine u vezi. Dve godine je od tog našeg poznanstva. Jesmo kombinacije stan na dan, ali bolje to nego da se vučemo po ćoškovima. I da sam svartište, ona je mogla da kaže da neće to - rekao je Fetić.

I pored suočavanja Dragane sa Edovim lažima da nije prenoćio sa suprugom pred ulazak u "Zadrugu", ona tvrdi da mu veruje i da njihov odnos ništa ne može da poremeti. Čak je najavila i odlazak u Fetićev rodni Novi Pazar.

foto: Printscreen/Youtube

"Poslednji put kad sam pravila haos rekla sam da sve to dobro nosim. Ne žalim se ljudima, ne želim njihov komentar, ne zanimaju me ovi ljudi. Ne mešam se u druge teme, očeličila sam se, ništa ne može da me poremeti. To dranje, nebitno je, nema potrebe da skačem. Mogu za neke stvari da skočim, ali to radim preko one stvari. Ja neke stvari sigurno neću ovde rešavati, rešiću ih napolju, daleko od očiju javnosti. Znam unapred šta će biti i kako će biti. To znam odlično šta pričam sa njim ispod pokrivača. Tu drugu stranu neću da komentarišem, ni da se mešam, dovoljno sam umešana, čak i previše. Sve mogu da pretpostavim, samo ga pogledam i sve će mi biti jasno. Ja idem u Novi Pazar odmah da popijem kafu, pa koga zanima neka dođe, da li da me kamenuju, ili da popiju kafu sa mnom. Moraću da obiđem taj grad. Ja sam rekla da mi kada smo to pričali, on nije trebalo tu temu da iznosi ovde. To da li ću i šta ću, to je između mene i njega. Iz mene neće izaći revolt, neće me poremetiti ni klip u četvrtak, znam čega se mi držimo. Ne živimo u laži, znamo kako je sve i šta je. To je između nas dvoje. Videćemo šta će biti kad izađemo. Imamo milion stvari koje nas vezuju" rekla je Dragana.

Kurir.rs / M.M.

Kurir