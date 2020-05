PSIHOPATA SAM! SVI ĆETE ZAVRŠITI U BOLNICI! Mensur ne može da PRIHVATI njenu PROŠLOST, ona mu SUROVO zapretila!

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić ponovo su se žestoko posvađali, a ovoga puta Minino nezadovoljstvo uticalo je na njeno raspoloženje.

Mina je napustila žurku, a Mensur ju je pratio i sve vreme joj prevacujući.

"Šta je tvoj problem ceo tvoj dan?", pitao ju je Mensur.

"Što nisi ostao tamo? Ja da hoću, ja bih sa tobom pričala", odgovorila je Mina.

"Šta ti je, i juče si bila loše, danas isto?! Objasni mi samo koji ti je k*rac? Šta hoćeš? Nemoj mene da iznerviraš da raznesem sve ovde!", odbrusio je Mensur.

foto: Printscreen

"Ti si došao da se raspravljaš, nisam ja, nemoj da mi pričaš da hoćeš da me raznosiš ovde! Imam problem sama sa sobom, tvoje ponašanje prema meni i tvoje spominjanje da je tebe sramota, to ne utiče na mene? Ti ne razmišljaš da li će mene nešto da povredi ili neće! Iako te je sramota, onda ćutiš, mene je same mene sramota! Ceo dan mi je to u glavi!", uzvratila je Vrbaški.

"Us*reš mi se u dan, pa onda u noć!", urlao je Mensur.

"Idi tamo na žurku, ili ideš ti na žurku ili idem ja! Biraj? Kad budeš prihvatio to što sam ja bila, onda mi nećemo imati probleme - odbrusila je Mina.

"Ti da gledaš uspomene, ti sama nećeš moći to! Nemoj meni da pukne, kad meni bude pukao film i ovo što sam radio su k*rčevi", odbrusio je Mensur.

"Ja sam psihopata, ako meni pukne film, svi ćete završiti u bolnici. Ti si mene uporedio sa Ivom! Svaki drugi, treći dan ti meni govoriš nešto", zapretila je Mina u suzama.

"Idi, skloni mi se sa očiju! Idi, idi! Posr*ala si se ti meni u život, kućo moja. Ja sam takvu budalu napravio od sebe, sad ću ti reći sve šta mislim, mene je tako sramota nekih stvari, pa kad budem izašao, ozbiljno ću da se zapitam. A tvoj drug Bora mi je rekao da izgledam kao p**kopaćenik neki, jurim za tobom",- odbrusio je Ajdarpašić.

"Pa, eto kako ti pričaš! Šta ti sve meni radiš? Šta? Ne mogu da te podnesem! Ne mogu više da te podnesem!", zapomagala je zadrugarka.

