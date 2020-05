LUNA PRIČALA O IZGUBLJENOJ LJUBAVI, A MARKO SE POKIDAO OD SMEHA: Đoganijeva u SUZAMA dok se bivši dečko VESELI! (VIDEO)

Luna Đogani pričala je na radiju u rijalitiju o svom raskidu sa Markom Miljkovićem, a on joj se sve vreme podsmevao.

Đoganijeva je priznala da zna da će Marko učiniti sve ono što ona ne voli jer su raskinuli.

foto: Printscreen

"U svog psa se kunem da sam rekla da će nakon raskida on raditi ono što mene najviše boli. Čula sam te njegove komentare i njegovu zainteresovanost za tu šolju, snošaje i kokoške i šeme, šta god da su. Uspela sam da progutam to i da ne reagujem na to. Ali eto, jutros sam se uverila u to nešto. Opet kažem, nisam savršena, snosim odgovornost za svoje greške i svoje loše postupke, ali ono što vidim i čujem, ne može niko da mi ospori. Možda sam grešna i radim neke stvari pogrešne, ali ja kad volim, volim 100% i nikada ne bih radila neke stvari na oči svog voljenog i da se on oseća poniženo i eto, da kažem loše. Ali uverila sam se u neke stvari, nažalost, što mi još više daje neku... Nije on namerno to radio, ljudi u pijanstvu, kada popiju, rade ono što zaista osećaju i misle. Radila sam loše stvari iz straha da ću izgubiti osobu, ja zaista vapim da budem jedina", rekla je Luna dok se Marko smeškao.

Kasnije je Luna otišla kod Drveta mudrosti, pa je lila suze, a Marko se sve vreme kikotao sa cimerima.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

