JA ĆU JOJ OPROSTITI, ALI NEĆU ZABORAVITI: Nakon što je dobio nadimak TAKSISTA, Marko se izjasnio! Ovo mu leži na SRCU

Nakon što je Marko Miljković dobio nadimak "taksista" je rekao da bi Luni Đogani oprostio, ali da neće zaboraviti.

"Da li ne možeš da oprostiš Luni zato što si dobio nadimak taksista ili zato što si prestao da je voliš?", glasilo je pitanje za Marka Miljkovića.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam rekao što se tiče praštanja Luni. Ja ću to oprostiti, ali neću zaboraviti. U pitanju je to što me je lagala i sve na taj način, milion nekih stvari" rekao je Marko.

foto: Printscreen/Youtube

"Neću ja da pričam dodatno oko tih stvari. Oprostiću joj, i da ne razgovaram s njom", dodao je Marko.

Kurir.rs / M.M.

