PRIKAZAN ZILHIN I EDISOV KLIP PRED ULAZAK U ZADRUGU! Dragana prolila GORKE SUZE: Uvek sam znala da LAŽE! (VIDEO)

Pušten je snimak Edisa Fetića sa suprugom Zilhom Karašik na putu do Šimanovaca, kada ga je pratila u Zadrugu. Dragana Mitar prolila gorke suze.

Podsetimo da Fetić nije priznavao da istoimeni snimak postoji, a svi zadrugari su ostali u šoku, zajedno sa njegovom ljubavnicom Draganom Mitar.

foto: Printscreen/Youtube

"Nisam čula samo prvu rečenicu, to je ono što sam pričala kada sam rekla da je Mića razumeo onako kako je on prezentovao... Hajde da kažem što nisam ni pričala. Mi smo imali raspravu, gde je on rekao da smo od septembra započeli, a suština je da sam ja uvek znala za dve ipo godine našed odnosa znala da on laže mene. Samim tim, ja sam čitavo vreme vagala između njega i mog bivšeg supruga. Ja nisam ništa silila, ja sam pričala kakva je situacija kod mene, on mi je uvek govorio da treba da istrajem u tome. Meni se taj haos dešavao u Beogradu. Ja sam rekla da mene ne zanima da li će se on razvesti više, mi smo trebali da idemo zajendo na more, ja sam otišla sa Oljom, jer sam videla da od te priče nema ništa. On je pokušavao da se vrati ženi, ja sam slobodna devojka i imam pravo da radim šta želim. On je rekao da će sve sporazumno rešiti, ja njega nisam silila. Ja da sa vozila muža i da znam da je imao nešto sa tom nekom devojkom, ja ne znam kako prošle godine prošla priča torte. Ja sam rekla da sam se ovde sa njim pred ulazak posvađala", ispričala je Dragana.

"Ja se ne sećam ovo snimka", prošaptao je Fetić, iako je prethodno rekao da se setio.

foto: Printscreen/Youtube

"Ona nikad nije tražila razvod, ali možda jeste želela, rekla je da radim kako hoću. Došlo je pitanje od novinara za priču decenije, samo malo i pustite me da završim. Rečenica je glasila od gledalaca: ,,Dragana, odrone, zašto praviš priču decenije?", meni se to urezalo u glavi", dodao je Fetić.

"Ali nijedan klip nije bio pušten o tome, ja sam baš bio gledao kada si ušao" ubacio se David Dragojević.

"Aman, ja sam klipove video pred ulazak, šta će meni to... Ja to znam, ja znam zašto nisu puštani klipovi, dok se nije nešto desilo između njih (Dragane i Vladimira Tomovića). Samim posmatranjem njenog boravka ovde je meni bilo dovoljno da znam šta će da se desi", nastavio je Edis.

"Mislim da je Edo isplinirao sve. Sanja i ja kad smo bili na Maldivima, meni je Dragana rekla da će ući ona i Edo, da dokažu sve to, a ujedno je i ženi pričao da ide da dokaže da joj je prijatelj. Iskreno, sad sam pomislila to, Zilha mi je malo čudna što je sve prihvatila, ali dobro. Ali pre toga je on davao šansu da održe, znate priču akva park ludila i to", dodala je Jovana Tomić Matora.

Kurir.rs / M.M.

Kurir