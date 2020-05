LUNA SAZNALA SVE DETALJE O JELENI I MARKU: Mene ona gleda u oči i LAŽE ME! Ovo nije OČEKIVALA od bivšeg (VIDEO)

Luna Đogani je saznala sve detalje odnosa Marka Miljkovića i Jelene Pešić. Nastao haos za crnim stolom.

"Ovo nema veze sa onim što su pričali, nit je Jelena rekla, nit je Marko rekao. Jedino u šta sam se uverila jeste da je Marko nije obratio Jeleni, ona njemu jeste. Ova rečenica je jako bitna, kokoška i snošaj, neka bude opravdanje da su pijani. Ono što ja nisam znala, a uverila sam se jeste da se Marko nije obratio Jeleni" rekla je Luna.

"Mene Jelena laže u oči, rekao sam da ovde šale nije bilo. Makro se seća, nije on budala. Ovde nije ništa slučajno! Marko je pre toga ovde pitao u sobi nekoliko puta šta je kokoška u šolji" rekao je Lepi Mića.

"Ja sam generalno sve ispričao, ovaj, nisam samo spomenuo Jeleninu rečenicu, ali nisam je ni registrovao, a sve ostalo sam izneo. Kad mi se obratila, ja sam tad uleteo u kuću. Meni je Zorica davala šolju, ja sam se obraćao svima koji su se našli tu .Luna je prokockala poverenje, razumevanje nemaš, poštovanje još uvek imaš i sačuvaj to i dostojanstvo. Gde sam sad stao, poenta priče je da se neću družiti sa Jelenom, jer to Luni smeta, kad mi se obratila, ja sam na kraju ušao u kući. " rekao je Miljković.

"Kada je bila prva želja, to nije pušteno, a onda sam ja htela i drugu, to sam i rekla, kada sam ubola i drugu, on je ušao u kuću, kada sam rekla: ,,Marko, Marko", to se i vidi na snimku. Iskreno, ja ne pazim, kada je bilo to da Marko i ja treba da prekinemo komunikaciju zbog Lune, to smo ispoštovali, ali ne pazim da li ću mu se obratiti ili ne, neću do te mere, ponavljam, mi nismo neprijatelji. To je bila šala, ove rečenice: ,,Marko, vidim te u šolji", toga se ne sećam, to je to, ništa strašno, ja nisam ništa slagala. Meni je Zorica rekla da ću se udati sledeće godine" rekla je Jelena.

