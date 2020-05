LUNA JE PRECRTANA KOD MENE! Marko Miljković nastavio da BLATI bivšu, pa poručio Anabeli: Mogao bih još da ih PONIZIM

Marko Miljković je rekao da je Luna Đogani precrtana kod njega, pa poručio Anabeli Atijas da može još više da ih ponizi.

foto: Printscreen/Youtube

"Da li misliš da je to lepo tvoje izlaganje, zbog tvoje devojke, Gagi ti je to zamerio, kao otac. Video sam da mu je to bilo krivo, većini zadrugara je bilo neprijatno, čak su neki i bili u šoku. Ja te znam, znam zašto si to uradio, zanima me tvoje mišljenje, da li je to bilo na mestu?", upitao ga je Bora.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam više puta rekao da sam Anabelu precrtao, da je vetar i slučajni prolaznik, kada me bude peckala i dobacivala, ja ću se sprcati sa njom, dao sam sebi za pravo da je prokomentarišem. Što se tiče Lune, i za nju sam rekao, da nakon našeg raskida, da sam u tom stanju, da sam se posvetio sebi i da sam strogo precrtao Lunu Đogani, ako ne dođe do tog razgovora, zahvaljujući njenom bezobrazluku... Luna kao Luna je precrtana kod mene. Što se tiče mojih emocija, obe su precrtane, sebi sam dozvolio da se spustim na nivo psihološke igre i da kažem striktno kako sam ih video kao potrčke. Ja sam se opet izajsnio, neću da prosipam ni ružne, ni lepe emocije. Sve sam stavio po strani, apsolutno sam ispravno postuptio. Kada bih uključio emocije, rekao bih što šta ružno i i te kako bi bile tek tada ponižene i ne bi im se svidelo, nisam hteo to da radim. Lakše su podnele to, tako da eto, to je moje izlaganje", rekao je Miljković.

Kurir.rs / M.M.

Kurir