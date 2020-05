UŠLA JE OVDE DA IH RAZBUCA, PADALA U NESVEST I POSTALA ŽRTVA: Ermina i Zorica URNISALE Anabelu! Nastaće HAOS (VIDEO)

Zorica Marković i Ermina Pašović su ovog popodneva ponovo pričale o fanovima Đoganijevih. Anabela im neće preći preko nekih izgovorenih reči.

foto: Printscreen/Youtube

Pevačica se držala svog stava da su fanovi Kristine Kije Kockar sada na Miljkovićevoj strani, a onda su počele da komentarišu Anabelu.

"Ona non-stop mene provocira, ne može da se suzdrži" rekla je Ermina.

"Ti si suviše opterećena, a ne bi trebalo. Ona je ušla da razbuca, i razbucala je. Sve je istresla, padala u nesvest. Izazvala sažaljenje i postala žrtva. Kad su se ovo dvoje rastali, njoj je srce ne mestu i smirila se. Prepustila je to Gagiju, koji ne može ni sebe da sastavi, on ne zna gde će. Prebacila je loptu na Gagija", istakla je Zorica.

"A on glup kao k*rac, ne shvata to. Zašto on ima želju za još jednim detetom, zato što je dok je bio to što je bio propustio mnogo u njihovom odrastanju. Njemu je bilo krivo što je Luna došla dok mene da priča sa mnom, a ne sa njim. Jedini cilj ovde mu je da pokaže da je divan otac. I onda ide preko leševa. Sve mi koje smo majke treba da je podržimo, ne moramo. Ja svoje dete nisam ostavila samo, nego je kod roditelja mojih u mojoj kući",navela je Pašovićeva.

foto: Printscreen/Youtube

"Ona je meni govorila da mene Gagijevi ne mogu očima da gledaju, da bih se ja iskompleksirala i prešla na njenu stranu. Uvrek je gledala da me okrene", navela je Pešovićeva.

"Tebe su svi isprozivali, i ti ćutiš. Anabela je rekla da si bila u domu i da nemaš pravo da kažeš ništa" dobacila je Milica Kemez.

Kurir.rs / M.M.

Kurir