GALORINI IZBAČEN IZ RIJALITIJA ZBOG PONAŠANJA: Probudio se van vile, a samo mu OVO FALI!

Albert Galorini je imao najmanje glasova od strane publike, pa je vanredno izbačen.

Naime, momak Anastasije Stanojević, koja je sinoć jedva podnela dečkov iznenadni izlazak iz vile, je gledaocima posebno iritantan zbog lošeg ponašanja koje on manifestuje.

Često je ulazio u žustre sukobe sa ženama, a nije mario za to što su one nežniji pol, već je bio drzak i bezobran. On se oglasio nakon što je izašao iz poznatog rijalitija.

"Nisam očekivao da ću izaći iz rijalitija, ali dobro Bože moj. Tamo sam našao ljubav svog života i zahvalan sam na svemu što čini produkcija. Nikad mi ništa nije falilo. Imao sam šta god poželim, kao i svi ostali učesnici. Prvo jutro sam se probudio van vile, čudno mi je, sve mi fali", kazao je Galorini.

