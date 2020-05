SUKOB S GAGIJEM NASTAO ZBOG LUNINE KARIJERE I NOVCA: Anabela otkrila kako se bivši muž okrenuo protiv nje! (VIDEO)

Anabela Atijas se osvrnula na odluku Gagija Đoganija da prestane da koristi narkotike, pa je ispričala kada se sve promenilo.

"On se jeste promenio posle toga, ali nije tu samo supstanca. Sve je bilo normalno posle "Zadruge 2", a onda se samo iz čista mira okrenuo protiv mene. Jer ga je neko od fanova ubedio da ću ja Lunu da "preotmem" i koristim. U svemu sam mu dala prednost, da bi mene ljudi posle zvali da mi kažu da im je Gagi otkazao. Dimitrov, najtraženiji ljudi. On otkazao, kao ima svog drugara, koji će za 500 eura to da uradi. Ja uvek ispadnem grbava, dok on super prolazi", rekla je Atijasova.

Anabela je Mlađi ispričala i kako je došlo do toga da Luni ljudi ne dolaze na nastupe.

