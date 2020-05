POMIRILA SE SA MARKOM, PA OTKRILA PLAN SA ANABELOM! Luna otkrila Gagiju šta je najviše boli i čeka se baš PLAŠI!

Luna Đogani, koja se pomirila sa Markom Miljkovićem, planira da se pomiri i sa majkom Anabelom, jer joj je teško zbog njihovog lošeg odnosa.

Nakon što se pomirila ove noći sa Markom Miljkovićem, Luna Đogani prišla je ocu Gagiju kako bi mu otvorila dušu i rekla šta je muči. Tako je Luna istakla da ne zna kako će da reši probleme koji su nastali u komunikaciji sa majkom Anabelom.

"Mnogo mi je teško da je gledam onakvu, ne želim da je gledam onakvu. Nju bolim ja. Teško mi je, ali ne mogu da joj objasnim one teorije. Ima ona pravo da komentariše, ali je meni krivo što ja s njom ne mogu da ostvarim odnos, to što sam tako hladna... To je do mene, ali evo ti, ti dođeš, priđeš, zagrliš me... Treba da mi priđe", rekla je Luna.

"A vidiš kako sam ja dosadan, ja te kapiram i jednostavno... Znaš? A i ona kada vidi da ja tebe kapiram, opet neka sujeta, ali ja ne mogu da kažem i da je to sujeta... Ona mora da te pusti, ti voliš tog čoveka", rekao je Gagi.

"Ja moram da rešim problem s njom. Moram da vratim odnos s svojom majkom kakav sam imala", dodala je Luna.

Kurir.rs

Kurir