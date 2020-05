LUNA ME ŠKARTIRALA, ALI IMAJU MOJ BLAGOSLOV I OPROST! Anabela se guši u suzama, slomilo je pomirenje Lune i Marka! VIDEO

Luna Đogani i Marko Miljković su se pomirili, a Anabela je pričala sa Drvetom mudrosti o tome kako se sada oseća.

Atijasova je plakala sve vreme i kroz suze govorila o vezi svoje ćerke koja ju je, prema njenim rečima, odbacila.

"Nikada nisam bila uzrok njihovog raskida. Sad odjednom ja njoj ne valjam, odjednom sam bila loša... Verovatno ima istine. Svi su mislili da je razmažena, ja sam mislila da je to predivno, ali eto, nemam pojma gde sam podbacila. Svi me osuđuju. Što se mene tiče, imaju moj blagoslov i oprost, ali ne i mene! Sve sam očekivala, ali ne i da će ona da me odbaci. Naša ljubav i povezanost nisu zaslužile ovo. Da prolazimo jedna pored druge tako... Moj najveći strah je bio da me deca napuste, eto, jedno je odustalo, još dvoje mi je ostalo. Nadam se da je dosta od života šibanja. Više neću raditi na našem odnosu, ne mogu više da budem odbačena, svega što sam prošla u "Zadruzi" od strane nje, njenog oca i dečka ovde, imam strah da ih imam u životu, svi su me ispovređivali. Ona im je dala za pravo. Trebalo je da kupi moju ljubav, tako što će mene da škartira... Nisam odustala ja od nje, odustala je ona od mene. Ne mogu da molim za ljubav svog deteta. Prevelik sam udarac primila ovde", govorila je Anabela.

"Jedva čekam da te vidim nasmejanu i da ćeš ponovo imati razlog za smeh", reklo je Drvo uplakanoj Anabeli.

"Nadam se, evo Blankici će uskoro rođendan. Ona je moj lek, volela bih da je vidim", rekla je Atijasova, dok je brisala suze.

"Ovo je devojka koju ne prepoznajem, ista je Marko Miljković", govorila je kasnije Anabela, dok ju je Mića tešio, a ona se povukla u sobu za izolaciju nakon toga.

