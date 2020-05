MAJA MARINKOVIĆ BACILA SVE KARTE NA STO: Janjuša je ZAVOLELA, a ono što je rekla o Luni i Anabeli šokiralo je SVE! VIDEO

Maja Marinković progovorila je o svom prijatelju Marku Janjuševiću Janjušu sa kojim je povezuju, a onda i o Luni Đogani i Anabeli Atijas.

Ona je istakla da je tužna zbog Janjuševe reakcije, kao i da joj je svašta rekao i pljunuo je.

"Ono sinoć je bilo nepotrebno, Ivana ne dira ni njega, ni mene. Stefan mu je zamerio, ima pravo na to. Ivana se rasplakala, ne znam što je imao potrebu da je umeša u priču", istakla je Marinkovićeva i počela da priča o emocijama:

"Ja sam njega stvarno zavolela, zatvoren je prostor, ne mogu da kažem... Ne mogu da kažem ako tako uradi, tako je sa Jelenom bilo isto kada sam izdramila i onda je spustio loptu. To su neke stvari koje mi smetaju kod njega. Ja poludim, takva sam. I ja sam peckala, ne kažem da ni ja nisam napravila da dođe do toga. Ja ga stvarno volim kao osobu, znam da i on mene voli kao čoveka. Mislim da je bolje da prođe vreme (pre nego što porazgovaraju). Ne znam. Treba da obavimo razgovor, ne govorim o nastavku druženja, ali nismo mi neprijatelji. Naravno da treba da se popriča."

Potom je Maja otkrila šta misli o Luni i Marku:

"Kada gledam sa strane, Luna njega voli. Voli i on nju, ne znam da li kao ona njega. Da je ona bila kriva u ovoj situaciji, naravno da jeste. Povredila ga je kao muškarca. Drago mi je što su popričali. Luna ne treba da se ponaša prema svojom majci takvo, kakva god da je u nekim situacijama, ona najbolje želi za svoje dete. Anabela Marku nikada neće stvari zaboraviti, ali jedna je majka. Luna uvek treba da misli na nju. Ne mislim ni da Marko treba da je opsuje. Jeste, Anabela njega nekad prva uvredi, ali treba da se ujede za jezik."

