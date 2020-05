GRGURIĆEVA BIVŠEG DEČKA NIKAD NIJE PRESTALA DA VOLI? Filip bi je i kući odveo, a ona OVAKO?!

Iva Grgurić u svom pismu najbližima obratila se prijateljici Barbari, a onda i poručila da njenom bivšem dećku, izvesnom Marinku Zovku, prenese da nikad nije prestala da ga voli, uprkos tome što je u "Zadruzi" započela romansu sa Filipom Đukićem.

Njena se osećanja nisu promenila iako je, šta više, taj njen bivši sada najverovatnije veren.

"Barbara, ljubavi moja, godinu dana će proći, nećemo se videti. Opisati ti ne mogu kako se osećam ovde. Razmišljam svaki dan o vama... Sve me boli, kosti, srce... Pogrešila sam, nije trebalo da uđem, ali morala sam nešto da promenim posle prekida. Kad izađem za 7 nedelja znaću da li je vredelo ili me koštalo života... Oprosti ako sam ti svojim izjavama i postupcima vani pravila probleme, ali ovde je teško na sve misliti. Pozdravi mi Anu i zahvali joj se prvenstveno na svemu i izvini u moje ime. Grešila sam i u prošlosti i ovde, ali suočila sam se sa tim. Morala sam, sada mi je lakše. Ti si se pokazala kao neverovatna osoba i zauvek ću ti ostati dužna! Imam molbu jednu... Pozdravi Marinka i reci mu da ga volim i da nikada neću prestati. Da mu se izvinjavam zbog svega i da boljeg čoveka od njega neću upoznati. Ako je istina da je veren, da mu želim sve najbolje. Bitno da je srećan! Moram da požurim... Hvala vam na rođendanu", zgranula je ona, dok je njen Filip, sa druge strane, otkrivao svojim roditeljima kako se oseća po pitanju Ive.

"Ćao mama, ćao tata... Pišem ovo pismo, a ruka mi drhti od bola. Ovde mi je super! Imamo čak jedan obrok dnevno i to svaki dan nešto drugačije (nudle goveđe, nudle pileće, nudle specijal...) Svidela mi se ovde jedna devojka koja jede kao muškarac. Znam tata da si mi govorio da Hrvatska ima najlepše more, ali izgleda da ima i najlepše devojke. Promeniću ime u Hrvoje, nadam se da se ne ljutite. Takođe sam se i promenio zbog nje (kupam se svaki dan), nadam se i da vam se to sviđa. Ćale, proveri desnu gumu i vidi da li ispušta. Voli vas vaš sin Hrvoje, pardon Filip", čzaključio je svoje pismo on.

