NE BRINITE, PREJAK SAM: Nakon Zilhinog obraćanja, Edo poslao pismo porodici! Tek šta je Dragana poručila!

Edis Fetić poslao je pismo svojoj deci, prijateljima, dok je ocu i majci rekao da ih najviše voli.

Edo je deci poručio da brzo dolazi kako bi nastavili sa svim aktivnostima koje su obavljali pre njegovog ulaska u "Zadrugu"; prijateljima poručio da spreme sve za Bajram, a ono što je zanimljivo jeste da za suprugu Zilhu nije ni jednu reč napisao.

"Veliki sezam za obe familije. Umke voli te babo najviše, ti si moje prvenče. Kaide, ljubim te. Brzo dolazim da vozimo kvadove. Meli voli te babić i ljubim moju žutu. Veliki pozdrav za Meju, Ismeta i Adema, mnogo sam vas poželeo. Celu porodicu volim najviše, ne brini ni o čemu ja sam ipak prejak, moje prave drugove odnosno braću selamim posebno. Organizujte sve za Bajram, ne zbog naroda, nego zbog ovih ljudi kod koji sam ugošćen vrhunski. Majko, babo, volim vas najviše", napisao je Edo.

Sa druge strane, njegova ljubavnica Dragana Mitar poručila je svojoj majci da ne brine i da nije sve kako izgleda, a onda i istakla da će joj upravo majka zameriti zbog mnogobrojnih kazni koje je zaradila tokom učešća u rijaliti programu "Zadruga". Mitrova je poručila svom sinu Jovanu da joj mnogo nedostaje, da jedva čeka da ga vidi, kao i da se više nikada neće rastati.

"O nekim stvarima pričaćemo kad dođem, neću ovde o tome... Znam za šta mi zameraš, ali ništa nije crno. Malo sam ovde i kazni napravila, znam mama da mi to ti najviše zameraš, ali neću više. Vidimo se uskoro, volim vas puno, mog Joleta najviše... Čim izađem rešiću sve stvari jednom za svagda. Nadam se da mi je Jole dobro, mnogo mi fali i baš mi je teško, ali još malo... Ljubim vas sve puno, a tebe Joki moj najviše!!! Ti si moj životić i moja mala beba... Puno te voli mama tvoja i još par dana i eto me da se više nikad ne razdvojim, niti ćemo! To ti obećavam! Ljubim vas sve, znam mama da brineš, ali nije sve kako izgleda. Reci ću ti kad dođem. Ne brini", stoji Draganinoj poruci.

