OSTALI SU OŽILJCI KOJI BOLE UNUTRA: Bane Čolak obratio se porodici, a o Ivani Krunić sve NAJGORE

Bane Čolak iskoristio je priliku da se požali na Ivanu Krunić, bivšu devojku koja ga je ostavila čim je napustila rijaliti.

"Znam da ste ponosni na mene! Verujem da ste dobro i da se borite, možda i više nego ja ovde. Ovo što se desilo me je mnogo poremetilo, nisam očekivao ovakvu izdaju od nje. Umoran sam jako, jedva čekam da izađem. Inat mi radi, znate da sam borac i da ne odustajem. Teško mi je, ali znam da sam za sedam nedelja sa vama i biće sve dobro", napisao je Bane, pa dodao:

"Povredilo me je sve ovo od nje jako, iako glumim da sam jak, nisam baš, ali znam da moram i zbog sebe i zbog vas. Inače zdravstveno sam ok, ostali su ožiljci, oni iskreno više bole od unutra nego ovi vidni. Boriću se do kraja, držite se kao što se držim i ja i uskoro se vidimo! Volim vas najviše, majko, čuvaj se, volim te, Boki, brate, eto me uskoro."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

