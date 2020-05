DRAGANA BESNA NA EDA: Iznosi stvari koje ne bi TREBALO, ako ja počnem da pričam, neće biti DOBRO! Spomenuli i Zilhu

Dragana Mitar je besna na Edisa Fetića što iznosi stvari koje ne bi trebalo. Spomenuli su i Zilhu Karašik.

"On (Edo) iznosi stvari ovde koje ne bi trebalo da se pominju. On to namerno radi. Vrlo svesno radi te stvari. Namenski radi to. Ja kad budem počela da radim to, neće biti dobro" pričala je Dragana.

"Upoznaš čoveka koji iskače iz žbunja kao čupavac, a kad mu to ne odgovara, onda beži u Novi Pazar. Ja sam trebala dole (u Novi Pazar) da odem, napravim harakiri. Bilo mi je žao tvoje žene", rekla je Dragana Mitar.

"A ako ti je bilo žao, što si joj slala prepiske" pitao ju je Edo.

"Ona je meni prvo poslala poruku" otkrila je Dragana.

