MAJA NE MOŽE DA SE OPRAVDA TAKIJU: Uputila emotivnu poruku ocu! Janjuš se OBRATIO ženi, a evo šta je PISALO u pismima!

Zadrugari su pisali pisma porodicama. Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš, koji su u centru skandala ovih dana, su ovo poručili svojim najmilijima.

foto: Printscreen

Maja je napisala opširno pismo koje je bilo za njenog oca Takija, a skoro sve vreme mu se izvinjavala.

"Taki! Mnogo mi nedostaješ! Svašta bih ti nešto napisala, ali znaš i sam sve, poznaješ me odlično. Izvini ako sam napravila neke greške koje ti se nisu svidele sigurno, ali šta je, tu je. Znam da sigurno nisi srećan kada me vidiš tužnu, nekad je to jače od mene. Potrudiću se od sada da budem što pozitivnija, znaš da ne mogu da se foliram. Kako se osećam, tako se i ponašam. Volela bih da dobijem poziv, ali ako do toga ne dođe, za rođendan mi molim te napiši sve što misliš. Ali stvarno što misliš, ne ublažavaj mi ništa. Tako je najbolje za mene. Torta što si poslao Ivi je za mene takođe znak da si uz mene i da me razumeš, čestitka nije stigla, ali čitam između redova. Jeste mi teško, ali neću da patetišem. Izdržaću ja to do kraja, znaš me! Nadam se da se čuješ sa Majom i da je tu sve kako treba, reci joj da je ljubim puno. Deki reci da ga volim i da se ne nervira ni slučajno. A novine ćemo da čitamo zajedno kad izađem. Znaš da te volim najviše i još jednom izvini ako nešto nije kako treba. Brzo će rođendan, organizuj mi to kako smo se dogovorili i sve mi tada reci kako jeste. Jedva čekam da te čujem, vidim, znaš sve i sam. Ne nerviraj se, biće sve kako treba. Volim te i ljubim najviše na svetu. Tvoja Maja", pisalo je u pismu.

foto: Printscreen

S druge strane, Janjuš je pismo posvetio supruzi Eni i ćerki Kruni.

"Volim vas nncssvzinv.. Samo izdržite, kada vi ste dobro, biću i ja. Volim vas - napisao je Janjuš, a pored toga nacrtao crtež koji verovatno predstavlja njega, njegovu suprugu Enu i ćerku Krunu, kao i veliko srce i dva mala u njemu, u kojima su slova K (Kruna) i E (Ena).

Kurir.rs / M.M.

Kurir