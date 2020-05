GOCA BOŽINOVSKA URNISALA LUNU I MARKA: Nju bih UBILA, ne bi je SPASAO NIKO! A Marko je DŽUKELA koja živi u njenom stanu!

Folk pevačica Goca Božinovska proteklih nedelja pomno prati dešavanja u rijalitiju "Zadruga", a o Luni Đogani i njenom dečku Marku Miljkoviću nema ništa lepo da kaže.

Goca kao majka u potpunosti razume i podržava Anabelu Atijas, koja se u rijalitiju sukobljava sa dvoje pomenutih.

foto: ATA Images

"Majka je uvek najbolja majka, pa i ona najgora je najbolja. Evo sada ću reći sve ono što nikada nisam rekla. Lično ja znam da je ta Anabela krv pro*išala zbog Lune. Koliko je Luna kukala samo i po televiziji i privatno, šta god zabrlja bilo je Majko spašavaj me, maajkoo. Nikada, nisam čula Marko spašavaj me, Marko! Anabela je na žestokim mukama, ovo je sve pretvaranje. Očigledno je da Marko ne voli Lunu, svestan je da će preko nje doći do nagrade, pa što da frajer ne izdrži dva meseca, pa da kupi opet novog bmw-a. Jedino što Anabeli zameram to je ovo što pljuje po porodici, ja to ne bih nikada u životu, ali verovatno je zbog pritiska izgubila kompas. Nisu nama deca birala muža, nego smo mi same birale, znači birala si Gagija, ćuti, pravdaj ga i kotrljaj. Niko nije idealan roditelj, ali što pljuvati ovako javno. Znači ćuti kada nisi pričala tolike godine, okej za narkotike ajde, ali čovek se popravio, ne izgleda tako loše, suština je u ovoj priči dete. Mnogo mana ima Marko, ali ljubav je slepa. Svi mi se borimo sa našom decom, prva ja, Brena, Ceca, ali to nije za javnost. Svoje se meso ne jede! Sramota me je, zgrožena sam Luninim ponašanjem. Imala bih svašta da kaže", ispričala je Goca sve što misli o četvorki koja svađama u "Zadruzi" nedeljama drma srpsku javnost, a tu se nije zaustavila.

foto: Damir Dervišagić

"Evo ja, jutros sam ustala u pet ujutru, umesila i napravila gibanice, sa sirom, mesom, korpivom, kajmakom, sve to da moje dete koje ide na posao probere šta želi i da ima toplo da ponese da jede i šta sad da mi dođe neki nabeđeni manijak i da mi kaže: Mrš, ti si loša majka? Kakva god da sam joj, ja sam je rodila. Na Anabelinom mestu bih na kraju otišla u policiju i prijavila se sama. Rodila sam te i izbrisaću te kao gumicom, nema života ni tebi ni meni. Ubila bih je! Ne bi je spasila ni produkcija, ni otac, ni dečko, ni niko. Pravda se da je psihički obolela kada treba da odbrani svoju majku, a kada treba da najaše na onu stvar onda nije, onda je sve super, može satima i još bi. Nemoj me, dete, za*ebavati. Ima 25 godina i misli da je uhvatila Boga za mu*a. Kako da ne, a ova džukela od 37 godina živi u njenom stanu, ne plaća račune i samo zanoveta. Tu je Đole sve u pravu!" dodala je ona.

Kurir.rs / Puls Online / M.M.

