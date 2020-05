MLAĐA OTKRIO ŠTA GA JE DOČEKALO NAPOLJU! Saznao da ga je pljuvala Ninina majka, pa potkačio Marka! Izneo ŠOK DETALJE

Mlađa Jovanović je napustio "Zadrugu", a sada je otvorio dušu i prokomentarisao sve što se dešavalo tokom osam i po meseci njegovog boravka, ali i ono što ga je dočekalo kada je izašao napolje.

Mlađa je otkrio šta mu je porodica rekla o učešću u Zadruzi.

"Dočekali su me porodica i najuži prijatelji, hvala Bogu sve je okej. Malo sam pogubljen posle osam i po meseci, čudno mi je sve, ali se brzo vraćam u normalu. Moji su me podržali u svemu, naravno, te neke svađe ne podržavaju, roditelji kao roditelji, ali sam im objasnio da je sve to rijaliti, da neke situacije ne možeš da izbegneš, trudio sam se, ali posle toliko vremena ne možeš da odgovoriš na provokacije."

Otkrio da li je njegova porodica podržala njegovu vezu sa Ninom Babić,

"Oni mi se generalno ne mešaju, ja sam svoj čovek, dali su mi svoje neko viđenje, ja svoje. Šta će biti, vreme će pokazati. Malo sam razočaran nekim stvarima koje sam čuo da je pričala Ninina majka i šta je komentarisala, ali dobro, majka je majka, ja je u nekim stvarima i razumem, ali u nekim baš i ne. Naravno da ćemo se mi videti, porazgovarati, ali ima tu dosta toga. Njena majka od samog starta... Ne želim ništa da pričam dok ne popričam sa ženom i kažem joj neko svoje mišljenje. Mada iskreno, sve više informacija što dobijam, mislim da je dosta bilo stvari koje je komentarisala za mene, a moji roditelji nikada nisu ništa ružno rekli za Ninu, nijednu ružnu reč, a bilo je dosta toga ružnog sa njene strane, a oni nikad nisu ništa rekli kao što je njena mama mene pljuvala."

Raspodela budžeta koju je Nina obavila ga je razočarala.

"Moram da kažem da sam razočaran, ja sam u pismu namerno naglasio ljude koje volim - Matoru, Filipa, Mateju, Karića, Janjuša, Gagija, sve te ljude koji su meni dragi i koje smatram prijateljima, sa kojima ću se napolju družiti. Jedino Mateji je dala veliki budžet, ali Matoru znam 20 godina, kako god da je, trebalo je da ispoštuje. Ja sam razmišljao, nisam ni hteo da postavim nju za vođu da je ne bih bacao u haos, jer znam kako je to, pogotovo podela budžeta je haos, ali sam i hteo da je zaštitim i da joj produžim još dve nedelje ostanka tu. Mislio sam da će me ispoštovati, ali sam baš razočaran i najgore mi je što sam ja ovde i ne mogu da reagujem, a voleo bih da me čuje barem što se tiče te podele budžeta. Svrstala je jednog Orozovića, sa kojim smo imali haos i petljanja, u isti rang sa mojim ljudima i prijateljima i koje znam od spolja i koje sam tamo upoznao, a njemu je dala srednji budžet."

Otkrio da li će ostati sa Ninom u vezi.

"Ja uvek pustim vreme da pokaže svoje. Meni sad sa ove strane ne bi bilo jasno i dok sam bio unutra, ja sam skapirao situaciju napolju i mesecima unazad sam znao po čestitkama i porukama da mi nemamo podršku od njene majke, pre svega zbog razlike u godinama, ali ona je Nini i meni dosta otežala boravak tamo. Kroz čestitke, klipove, uvek je pozdravljala ljude sa kojima ja nisam dobar unutra, a ti isti ljudi su vređali njenu ćerku. Ona nije razmišljala o svojoj ćerki, nego kako mene da povredi. Ali mene ne može da povredi, pokazala je ona sve. I znao sam šta mogu da očekujem, tako da, što se tiče naše veze, Nina i ja imamo neki dogovor, nisam ja kao neki unutra koji staju između majke i ćerke, ako bude prilike da popričam sa njenom majkom, popričaću, ako ne, sačekaću da Nina izađe pa ćemo videti. Ali iz ove perspektive, ono što je bilo unutra sve, sa ove strane napolju je samo još gore."

Mlađa je naveo to da nije u dobrim odnosima sa Markom Miljkovićem.

"Ja zaista, koliko god da nisam sa nekim u dobrim odnosima, sa Markom nisam u dobrim odnosima, kuliramo jedan drugog... Iskreno, želim im svu sreću, ali mislim da od toga nema ništa jer mislim da Marko neće moći da pređe preko nekih stvari. On je kao oprostio, pomirili su se, ali mislim da će uvek u nekim svađama to da se pominje i mislim da će to biti problem. Po meni tu nema nikakve sreće. Do mene je i došla informacija i pre nego što je sve ono izašlo, da je Luna bila u mom kafiću, ali ja to nisam hteo da kažem jer se ne mešam u nečiju vezu" rekao je Mlađa, a kako je danas sedeo u kafiću sa Stefanom Šebezom i Manuelom Stojanovićem, koji bi se mogli smatrati Markovim neprijateljima.

"Meni su Stefan i Manuel jedni od najboljih drugara, sa njima sam odrastao, a svako od nas ima neko mišljenje. Iskreno, nismo ih komentarisali, nisu nam oni bili tema, pričali smo o nekim vedrijim temama i svemu što se dešavalo njima. Tu je i Miljan, bivši zadrugar, i on sedi ovde sa nama, pričamo o nekim lepim temama."

