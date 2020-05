IZBEZUMLJEN POLOMIO PROZOR! Bora Santana izveo iz takta Karića, zadrugari ZANEMELI od straha kad je uzeo šolju! HAOS

Bora Santana pričao je o tročasovnoj svađi sa Milicom Kemez, nakon čega su raskinuli, a njegovo izlaganje prekinuo je Stefan Karić koji je šoljom slomio prozor zbog kazne nedeljnim honorarom.

"Niste videli kako je počela svađa. Neću da kažem, želim da ja ispadnem najgori. Govori mi ovde da joj je blam što je bilo sa mnom, da joj je žao što je ostavila dečka zbog mene, govori da je tučem, ona je mene isterala iz kreveta, imam modrice od nje. Ja se sa njom više neću pomiriti, ne zanima me. Niste videli našu svađu kod trema, kada je slomila tanjir. Počela je da me vređa iz čista mira, vi to niste videli", pričao je Bora.

Stefan Karić prekinuo je Boru, kako bi uradio nešto što je unelo nemir u Beloj kući.

"Milane, ko je kažnjen nedeljnim honorarom. Namerno sam se premestio ovde, jer su pričali. Evo, sada me kaznite sada, da znam zašto sam kažnjen", rekao je Karić i šoljom gađao staklo prozora.

kurir.rs

Kurir