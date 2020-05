LJUTA SAM NA SEBE! PRVA SVAĐA POSLE POMIRENJA: Luna viče na Marka i PLAČE, evo kako su ZAGLADILI ODNOS! (VIDEO)

Tara Simov skrenula je Luni Đogani pažnju da je njena koreografija previše provokativna, zbog čega je ona počela da se pravda Marku Miljkoviću.

"Neću da imam strah sad da nastupam. Ako ti smeta, ja neću ni da igram. Ja koliko znam nije ništa previše", rekla je Đoganijeva.

"Neću ništa da uradim, šta hoćeš sad? Šta mi objašnjavaš, radi šta god hoćeš. Neću ništa da komentarišem... Ta g*zica je moja, a to da li ćeš da budeš vulgarna, to je tvoj problem... Ja ću da se sprdam", rekao je Marko.

foto: Printscreen

"Ti si me pitao: "Kako ćeš g*zicom, kako će ovo, kako ćeš ono"... Kunem ti se sad mi se i ne nastupa, što moraš da se dereš na mene... Ljuta sam na sebe što sam izabrala tu pesmu", ponavljala je Luna.

Luna je zatim otišla do Milice Kemez i Nine Babić pa je počela da plače i viče na sav glas, dok je Marko pokušavao da je smiri.

"Mnogo me je iznervirala, kao g*zica mi u prvom planu, a šta ona radi, prošlu žurku je igrala sa njim. Nije trebalo to da radim jer me ljudi gledaju kao d*olju raspalu", pričala je Đoganijeva.

foto: Printscreen

Kasnije je Luna otišla da se tušira sa Markom, a svi sumnjaju da se utešila "vrelom akcijom".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir