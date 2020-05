ZILHA POSLE JEDNE ŽURKE ISEKLA EDISU KOŠULJU: Fetić izneo detalje o ženi, a Dragana OVAKO ZAPEČATILA! (VIDEO)

Edis Fetić pričao je o ženi Zilhi Karišik i šokirao sve. On je otkrio jedan detalj i sve dok je sedeo do ljubavnice Dragane Mitar.

"Edo, rekao si da Zilha može naći drugog, samo ako ti dozvoliš. Da li smatraš da imaš pravo na to?", glasilo je pitanje za Eda.

"Ja uvek imam pravo, a da li će ona da dopusti to... Čestitao bih joj kada bi rekla da ima drugog. Pitanje je kada odem tamo da li ću uopšte biti sa Draganom. Ja kad sam sa jednom, ja sam samo sa jednom", istakao je Edo.

"Da li ti je Zilha sekla košulju i sako kada si se vratio sa žurke?", pitali su ga voditelji.

"Istina je, ali pogrešnu isekla košulju, bilo mi je žao, nisam je ni nosio", odgovorio je Fetić.

"Kako se osećaš kada Edo priča o emocijama prema Zilhi?", glasilo je pitanje za Draganu.

"Svako govori o sebi, kod mene su stvari čiste i jasne. Bila ja sa Edom ili ne, ja se svom suprugu neću vratiti. Ne znam, on nekad kaže nešto da bi me povredio, ne znam šta je u njegovoj glavi. Zna šta treba da radi, to je odgovor. Mi smo sada u super odnosima", odgovorila je Dragana.

