ZAUZETA ATINA FERARI NAVALILA NA VLADILA: On je dodirivao po telu, pa šokirao sve IZJAVOM!

Atina Ferari požalila se Pavau Vladilu da je bole leđa i da je izmasira. Pavao i Atina su pokazali simpatije jedno prema drugom čim je ona kročila na vrata zemunske vile.

Ona je više puta isticala kako ima dečka napolju koji je čeka, ali joj to očigledno ne smeta pa je uplivala u ljubavnu romansu sa pomenutim učesnikom.

Oni su se zagrlili i on je to radio dok nije stigao do zadnjice, pa joj šapnuo:

"Ne smem dalje, ne smem više da te dodirujem, jer smo blizu oblasti kojoj neću odoleti."

"Pavao, ti gledaš da te Kosmajac razbije s klavijaturom!", dobacio je Uroš.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir