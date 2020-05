OBUZDAJ BOLESNU LJUBOMORU: Samo što su se pomirili Luna opet gunđa Marku! Zbog ovog je IZGORELA, a on je SPUSTIO! VIDEO

Marko Miljković je rekao kako se neće družiti sa Jelenom Pešić, jer mu Luna Đogani pravi problem, a istakao je i da je planirao da je veri, ali je odustao od toga zbog novih problema i laži.

"Ne loži me, ja samo hoću da mi ti dokažeš već jednom da to nije tako, prestani da mi daješ povod tvojom facom i tvojim glasom dok pričaš o tome. Ja te poznajem Marko, da ljubomorna sam", rekla je Luna.

foto: Printscreen

"Prestani više s tim, ne družimo se. Šta bi bilo da se družimo? Ti bi izgorela. Dosta više s tom temom. Nema povoda, ne družimo se, ne pušimo cigare zajedno", dodao je Marko.

"Eto, ti mene uporno krivi za to. To je prebacivanje na mene da bih se ja osećala loše. Ti ovde ustaneš i govoriš: "Mi se ne družimo". Bože, sačuvaj. Prestani da joj daješ na vanosti više, Ti me nerviraš, jer joj patetišeše ovde za njom. Da, ja ljubomorišem jer mi ti daješ povo za to", izjavila je Luna.

"Ti si istripovala u svojoj glavi! Obuzdaj bolesnu ljubomoru!", rekao joj je Marko.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir