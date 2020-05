IMAM 2 PRIJATELJA VAN ZADRUGE! OSEĆAM SE KAO ODVRATNA OSOBA: Lunu Đogani svi su IZDALI, guši se u SUZAMA! (VIDEO)

Luna Đogani završila je u suzama kada je dobila pitanje koje se tiče njenih prijatelja.

"Da li je moguće da ti nisi stekla neke prijatelje van rijalitija, kojima bi poslala pismo, a ne Savi Peroviću? Gde su ti oni prijatelji koje si upoznala pre Zadruge i iz detinjstva ili si ti prodala sve prijatelje kao majku? Da li možeš biti svesna sebe, nekome dobra majka, dobra snajka?", glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

"Dva prijatelja imam van Zadruge... Milane, ne osećam se dobro... Bole me ovakva pitanja. Pogodilo me ovo pitanje, to zvuči kao da sam najgora osoba na svetu. Mnogo me pogađaju pitanja u poslednje vreme. Osećam se kao odvratna osoba. Imam dva prijatelja koja su van Zadruge. Već godinama se družim s njima i stvarno znam da su uz mene. Savo Perović je u mom stanu, on je jedini koji je pristao da čuva moj stan i psa", rekla je Luna.

"Bila sam i ja... Postala si odvratna. Ovo je tako bezobrazno, ja sam se sama ponudila da čuvam psa", skočila je Anabela.

"Ti si u rijalitiju. Ja sam Savu poslala pismo jer je u mom stanu i zahvalna sam što je tu. On me nije izdao. Svi su me na neki način izdali i protiv mene su. Najlakše je ograditi se, on to nije uradio i imala sam potrebu da mu pošajem pismo. Stvarno je dokazao da mi je prijatelj. On se nikada neće javno prati od mene. Ja ću takvog čoveka uvek poštovati i voleti. Samo zbog toga sam njemu poslala pismo. Dokazao mi je da je prijatelj", dodala je Luna.

foto: Printscreen

