RASKID NA POMOLU? Jelena se zahvalila Marku što je zaštitio od Đoganijeve! Miljković ODLEPIO zbog Lune, nastao KARAMBOL

Luna Đogani i Marko Miljković su ponovo došli do sukoba zbog Zadrugarke Jelene Pešić. Miljković odlepio zbog devojke.

Naredni video-prilog koji su zadrugari pogledali bila je rasprava Lune Đogani i Marka Miljkovića o ljubomori koju pevačica ima prema Jeleni Pešić.

"U ovom klipu je mene zabolelo to spominjanje drugarice, pa je ispalo da sam i na nju ljubomorna. Ja sam bila neraspoložena zbog totalno drugih stvari, to mi je bilo bespotrebno, sve ostalo što sam rekla, to sam rekla i sinoć. Ona nikada nema konkretan odgovor, onda se ovi ljudi ovde pale" rekla je Luna.

"Ona je napravila gard i čačkala je telefon, neću da joj spominjem ime. Što se tiče... Ma ne znam, ne bih da komentarišem ko je koga otpratio sa Instagrama, što se tiče ovoga što se desilo sa Jelenom smatram da je njoj ozbiljno napunjen mozak. I ti naslovi, nije glupa priča, jednostavno kada vidiš naslov, to te zaboli. Ispada da ja sad treba da nap*šim Jelenu, i ona je ispoštovala Lunu i mene, distancirala se maksimalno, ja sam onog trenutka kada sam prestao da se družim sa Jelenom, stavio tačku, a ovo što se poteže samo je reakcija na neke Lunine burne reakcije" rekao je Marko.

"Ona igra prljavo kao i Marko" rekao je Mensur, misleći na Jelenu.

"Ja sam isto to rekla pre, možda mesec dana, ja da sam htela, tako bih mogla da zavrtim tu priču i da budem bezobrazna, da sam mogla da se zaigram bukvalno sa njima, ja to nisam uradila. Evo ja ću sada reći, nećemo nikada popiti kafu, nikada, mogu da se zahvalim Marku što vidim da me je i sada u ovom trenutku zaštitito i traži poštovanje kao drugaricu. Ali da ja sada nešto pljujem ovog dečka, očekivali su da ću nešto reći. Ja znam da to para uši" dodala je Pešićeva.

"Ako ti misliš da se ja Marku ne sviđam, onda je to mirna luka" dodala je Pešićeva.

"Neću da šutnem ceo svet zbog tebe! S*rem ti se na tavku ljubav! Nije samo ona u pitanju! Imaš ti takve fazone! Čim je neka iole atraktivna devojka, moja drugarica, rekao sam ti, nemoj to da radiš sa mnom! Luna istripovala si u glavi! Ovi ljudi ti daju vetar u leđa! Ja sam taj koji bi sve uradio da budem sa tobom" vikao je Miljković.

"Sa kim si ti bio u vezi? Šta izmišljaš bre? Sad ti meni pretiš? Ja sam i dalje tu, ja bih sve uradila da budem sa tobom! A ja ne bih sve uradila?", uzvratila je Luna.

"I tebe povezuju i sa kurtom, i sa murtom, i pričaju svašta!", odbrusio je Marko.

Kurir.rs / M.M.

