PUNA SAM NEGATIVNE ENERGIJE: Luna otkrila šta joj leži na duši pa UDARILA ovog zadrugara! Svi ZURE i ne veruju (VIDEO)

Luna Đogani je istakla da je puna negativne energije, kao i to šta joj leži na duši. U jednom trenutku slučajno je udarila Filipa Đukića.

Nakon kratkog reklamnog bloka, voditelj Milan Milošević nastavio je sa emisijom ,,Gledanje snimaka". U narednom video-prilog prikazana je rasprava Lune Đogani i Marka Miljkovića nakon jučerašnjih pitanja gledalaca.

foto: Printscreen/Youtube

"Kad god me pitaju: "Da li je taktika?", ja ću reći da jeste, bolje da pričaju da sam taktičar, ako je tako lakše svima. Isto sam se ophodio prema njoj u nekim situacijama. Neke stvari nemaju težinu da mi zameri. Bila je emisija gde je ona dobila najstrašnije osude, nakupila se negativnom energijom i prebacila je na našu vezu. Samim tim stvara sebi još veći hejt. I evo šta se desilo, napravio se haos i naravno da sam ravnodušan. Njoj je srozano samopouzdanje, ja sam radio na tome. U periodu kada nismo bili zajedno, opet joj je palo samopouzdanje. U par navrata kada se tako ponašala, ja sam gledao da se sklonim, nisam želeo, teško mi je da je gledam kako se ponižava i kako je molila. Ja stojim iza toga da joj je potpuno srušeno samopouzdanje. Primer kad joj Gastoz maše tu, ona gleda. Nekad bude toliko bezobrazna, da moram da budem skot" rekao je Miljković.

"Ti konstantno pričaš kako su se drugi ponašali loše prema njoj, ali ovo oko Gastoza, ona je tada bila nasmejana, a sa tobom uvek neki problemi", prokomentarisao je voditelj Milan Milošević.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja se nisam tako ophodio prema njoj, niti imam osećaj, niti potrebu da se tako ponašam prema njoj. Kad je tako nekad bezobrazna" dodao je Miljković.

"Luna da li je rešenje svakog tvog problema da ti ne kažeš šta misliš?" upitao je voditelj.

foto: Printscreen/Youtube

"Puna sam neke negativne energije, udarila bih nešto. Ta njegova hladnokrvnost me ubija. Ovde se govori da sam samo ja grešila, samo sam ja najgora. Ja ne očekujem da bilo koga pljuje, osećam se kao da ga ne zanima kako se ja osećam. Mene stvarno Milane to boli! Ja bih volela da budem ravnodušna kao on što je" rekla je Đoganijeva, koja je zatim slučajno po glavi udarila Filipa Đukića, a ova situacija nasmejala je sve u kući.

Kurir.rs / M.M.

Kurir