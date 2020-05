GAGIJU SVE PREKIPELO: Opleo žestoko po Luni, Anabeli, Marku i Andreju, a ono što je rekao o Miljkoviću će vas IZNENADITI

Gagi Đogani popričao je sa Zoricom Marković o trenutnim dešavanjima u njegovoj porodici pa opleo po Luni Đogani, Anabeli Atijas, Andreju Atijasu i Marku Miljkoviću.

foto: Printscreen/Youtube

"Ne ulazim u to da li je iskreno prešao, gledam samo nju. Neću da ulazim u to zaista, ne mogu da rešim ništa, mogu samo da ispadnem grbav" rekao je Gagi.

"Ona sumnja u to, on je možda prešao, ali videće kada bude izašla napolje, možda ima, možda nema ništa više. Ali opet joj se javio i zvao je i pomirio se. Nije je on zvao bezveze! Ono kad su se pomirili, on je znao da ulazi, tu dosta stvari ima, a oni će rešiti. Ona njega ludo voli, to se vidi. I ja je tu razumem, teško je to. Ali u svakoj svađi je potrebno dvoje" rekla je Zorica.

"Ja sam tu da je zagrlim, da je poljubim, ali mora da oseti, ne vredi, svi smo mi prošli kroz to" dodao je Gagi.

foto: Printscreen/Youtube

"Ne može sve da se svali na to da si ti kriv, ti si kriv, ne može to tako i mi smo bili mladi i nije lepo što je takva relacija između njih dve. Anabela jeste posesivna, ali Luna je kriva što joj je pričala sve, ali one su imale tu relaciju da su kao drugarice i sve su pričale jedna drugoj. Između Anabele i Luna to je mržnja, ali opet ne znam šta je to tako strašno što je uradio, osim što je on ostavio nju pred finale. Pa čekaj, šta je to tako užasno? Nije on nju ugrozio! Gde ćeš bre ti pamtiti to. Ja ne mislim da je on njoj nešto loše toliko uradio" rekla je Markovićka.

"Malopre je rekla kao: ,,Bravo Mensure", ona skuplja saveznike, nije realna. Ja imam problem napolju zbog toga. To je prošlost i treba da se ostavi toga" dodao je denser.

"Ovaj čovek je isto otišao u p*čku materinu! Kako to da obojica završite na alkoholu i na svemu? Kako to da vas dvojica imate istu sudbinu, ne može da svi budu krivi, a ona čista!" prokomentarisala je Zorica.

Kurir.rs / M.M.

Kurir