JA IMAM MASTER NA ULIČARSKOM FAKULTETU, TI OSNOVNU ŠKOLU: Marko urnisao Mensura, pa žestoko uzvratio UDARAC! (VIDEO)

Marko Miljković ovih dana nije u prijateljskim odnosima sa Mensurom Ajdarpašićem, pa je imao da mu poruči samo jedno.

foto: Printscreen/Youtube

"Počeću od Mensura, ima stvari koje mi se ne sviđaju kod njega. Ne sviđa mi se što se previše bahati, previše trči u prodavnicu kao da za 24 godine nije u usta ništa stavio, to smatram ozbiljnom manom. Ne mislim da je glup, ali premalo koristi mozak. Samo pokušaj petljanja u veze, Luna i ja, Tara i Mateja, gura nos gde mu nije mesto. Neka radi kako radi, dosta stvari će mu se obiti o glavu. Pošto je zapretio da će da mi se kači... Ja vidim ulicu u njemu, ali to je osnovna škola, ja imam master na uličarskom fakultetu, nemaš to što treba da uđeš u rat sa mnom "rekao je Marko o Mensuru, pa dodao:

foto: Printscreen/Youtube

"Nemam nijednu zamerku za Taru, šaljem Mensura" istakao je Miljković.

Kurir.rs / M.M.

Kurir