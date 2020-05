NABIO SAM SEBI ROGOVE ŠTO SAM JOJ PREŠAO PREKO NEKIH STVARI! Luna otkrila da više ne oseća potrebu za Markom, a onda ŠOK

Zadrugari su imali prilike da pogledaju i raspravu Lune Đogani i Marka Miljkovića koja se desila prošle noći zbog naglog zahlađenja u njihovoj vezi.

"Zamerali su nam to vaćarenje, išlo smo po ćoškovima da bi se grlili i prijalo bi mi to dosta. I ta sreda, to utiče na mene i samo odjednom smo počeli da se raspravljamo i samo smo se odvojili. I više nema ni pogleda, ni potrebe, i zato sam mu to sinoć rekla. On je krenuo da me zagrli, ja sam rekla da nema potrebe, ako ne oseća to", spričala je Luna. "Čiji su veći rogovi?", upitao je voditelj.

"Njegovi, ali generalno smatram da ne treba da budu nečiji rogovi uopšte", dodala je Đoganijeva.

"Svako sebi nabija rogove u vezi, ne može ona meni da nabija rogove, ali mene to ne zanima. Ja ne smatram da ja njoj nabijam rogove. A to da smo se odvojili, da, ovakve emisije nas generalno remete, remetile su nas u Zadruzi 2, mnogo je bitno šta drugi kažu i to Luna boduje i ceni mnogo. Ne drži se lepih stvari koje smo imali nas dvoje. To je pritisak sa kojim ona ne može da se izbori, ali šta ja da radim? Nemam problem ni sa čim. Nabio sam sam sebi rogove, jer sam joj prešao preko nekih stvari", rekao je Marko.

