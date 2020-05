MILOJKO DONEO KONAČNU ODLUKU! Evo ko će dobiti celo njegovo IMANJE! Milijana ostaje KRATKIH RUKAVA!

Milojko Božić je odlučio da svu svoju imovinu pripiše Sanji Mirkov, a ne svojoj ženi Milijani.

Naime, on je rešen da se razvede od svoje pet decenija starije izabranice.

S obzirom na to da mu je ona bila neverna, logičan ishod je bio da se njih dvoje "raskantaju".

Sanja je u odličnim odnosima sa starim liscem, pa mu je predložila intrigantan predlog.

"Milojko mogao bi meni da prepišeš to što si planirao Milijani. Ja te do sad nisam nikad izdala. Znaš to" kazala je ona.

"Da znaš da hoću. Milijana ništa od mene dobiti neće", ističe Božić.

foto: Pritnscreen

