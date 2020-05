EDIS NAKON JAVNE PREVARE SUMNJA DA I DALJE VOLI ZILHU: Ne može da sedi na dve STOLICE! Zanemećete kad ČUJETE! VIDEO

Nakon što je tokom dana razgovarao sa Edisom Fetićem, Lepi Mića rešio je da prenese deo razgovora Dragani Mitar.

"Rekao sam mu da će prema jednoj ženi ispasti nekorektan, a da je njegova moralna odgovornost njegova porodica. On kaže da on ne zna pre klipa i posle klipa da li je emotivno raskrstio sa Zilhom, ali da prema tebi oseća nešto. Rekao sam mu da nije ništa loše voleti svoju ženu, ali da ne sme da zavlači tebe. On mora da razmišlja gde će da živi nakon svega ovoga, rekao mi je da ne može da zaboravi neke stvari. On se bori sam sa sobom, rekao je da ne može da te ostavi ovde, rekao je da ne može da sedi na dve stolice, mora da nosi krst da će povrediti jednu ženu. Da nisi na početku imala nešto sa Tomovićem", objašnjavao je Mića.

"Ništa od ovoga ne bi bilo", nastavila je Dragana Mićinu rečenicu.

Lepi Mića savetovao je Draganu kako da postupi prema Edisu, kako bi pokušali da srede svoj odnos.

